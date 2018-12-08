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Kalp krizi geçiren Sivassporlu taraftar, hayatını kaybetti

- Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor-Göztepe maçının ardından stat çıkışında kalp krizi geçiren 31 yaşındaki taraftar Eren Dolak, yaşamını yitirdi

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:28
Kalp krizi geçiren Sivassporlu taraftar, hayatını kaybetti


SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Demir Grup Sivasspor- Göztepe maçının ardından kalp krizi geçiren 31 yaşındaki taraftar, hayatını kaybetti.

Sivasspor'un Göztepe'yi 2-0 yendiği mücadeleyi tribünde takip eden Eren Dolak (31), maç sonu stat çıkışında fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Dolak'a, taraftarlar arasında bulunan bir doktor tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra ambulansla Sivas Medicana Hastanesine kaldırılan Eren Dolak'ın, müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Faruk Taşseten, hastaneye gelerek Dolak'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Hastaneye gelen bazı taraftarların gözyaşı döktüğü görüldü.

Sivas Medicana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Gürelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastanemizin statta bulunan ambulansıyla (Eren Dolak) buraya getirildi. Acil servise ulaşmasının ardından bir saat süren müdahaleye rağmen, maalesef yaşamını yitirmiştir." ifadelerini kullandı.


- Kulüpten taziye mesajı


Sivasspor Kulübü, yaşamını yitiren Eren Dolak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün evimizde oynadığımız Göztepe maçının ardından Eren Dolak isimli taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bizleri derin bir üzüntüye boğan olay sonrası aramızdan ayrılan Eren Dolak'a yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ile sabır diliyoruz."


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:28
  1. Demir Grup Sivasspor ve Göztepe maçı
  2. Eren Dolak
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  5. taraftar

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