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Kalp krizi geçiren polis memuru için tören düzenlendi

Tekirdağ’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru için Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

01 Ocak 2019 Salı 23:19
Kalp krizi geçiren polis memuru için tören düzenlendi

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Semih Yıldırım (48), geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yıldırım için Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Yıldırım´ın özgeçmişinin okunduğu törende Kur’an okunarak dualar edildi. 2 çocuk babası 28 yıllık polis memuru Semih Yıldırım´ın cenazesi burada düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Osmaniye'ye gönderildi.

Törene, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, Yıldırım´ın meslektaşları, ailesi ve yakınları katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 23:19
  1. Osmaniye
  2. Tekirdağ
  3. Aydın
  4. Semih Yıldırım

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