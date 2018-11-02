Tunceli'de, bir jandarma karakolunda kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti.

Kent merkezine bağlı Sarıtaş köyündeki Sarıtaş Jandarma Karakolunda vatani görevini yapan Jandarma Er Görkem Sevim, karakolda kalp krizi geçirdi.

Sevim, çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Görkem Sevim, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sevim'in cenazesi memleketi Bursa'ya gönderildi.