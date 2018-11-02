Kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti
Görev yaptığı karakolda kalp krizi geçirerek ölen jandarma er Sevim'in naaşı memleketi Bursa'ya gönderildi.02 Kasım 2018 Cuma 16:42
Tunceli'de, bir jandarma karakolunda kalp krizi geçiren asker hayatını kaybetti.
Kent merkezine bağlı Sarıtaş köyündeki Sarıtaş Jandarma Karakolunda vatani görevini yapan Jandarma Er Görkem Sevim, karakolda kalp krizi geçirdi.
Sevim, çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Görkem Sevim, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sevim'in cenazesi memleketi Bursa'ya gönderildi.
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