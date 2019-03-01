Kalp krizi geçiren 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti Sivas'ta voleybol oynarken kalp krizi geçiren lise öğrencisi Melike Uysal tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Zara Anadolu Lisesi 11'inci sınıfta eğitim gören, Abdullah- Yurdagül Uysal çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Melike Uysal, iki gün önce okulda düzenlenen voleybol turnuvasında, maç sırasında rahatsızlandı. Ambulans ile önce Zara Devlet Hastanesi'ne götürülen Melike, kalp krizi şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Cesedine otopsi yapılacak Hastanenin pediatri yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Melike Uysal, bugün sabah yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melike'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kısa süre önce anjiyo olmuş Öte yandan Melike Uysal'ın, yaklaşık 20 gün önce, kalp rahatsızlığı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve anjiyo olduğu ardından da taburcu edildiği öğrenildi.

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