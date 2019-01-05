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Kalp hastası yaşlı adama ulaşmak için 3 saat yürüdüler

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yolu kardan kapanan 2 bin 500 rakımlı köyde mahsur kalan 80 yaşındaki kalp hastasına, dondurucu soğukta 3 saat yürüyerek ulaşan ekipler, yaşlı adamı hastaneye götürdü

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:41
Kalp hastası yaşlı adama ulaşmak için 3 saat yürüdüler

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yolu kardan kapanan köyde mahsur kalan kalp hastası Mehmet Sait Çıplak, ekiplerin 8 saatlik çalışması sonucu hastaneye götürüldü.

Aydınlar beldesine bağlı yolu kardan kapanan 2 bin 500 rakımlı Kısıklı köyünde rahatsızlanan kalp hastası 80 yaşındaki Çıplak hastaneye götürülemeyince, yakınları yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen 112 Acil Sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle karla mücadele ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) haber verdi.

Belli bir noktaya kadar araçlarıyla gelen ekipler, ardından dondurucu soğukta 3 saat yürüyerek hastaya ulaşıp ilk müdahalesini yaptı.

Daha sonra iş makinelerinin açtığı yoldan köye ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bitlis 112 Acil Servis Başhekimi Samet Akar, AA muhabirine, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı ve yüksek tansiyonu bulunan Çıplak'ın, ilk müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildiğini söyledi.

Bitlis UMKE sorumlusu Ömer Daşdemir ise 5 kişilik ekiple hasta kurtarma operasyonuna katıldıklarını anlatarak, "Bir kilometrelik yolu aracımızla gittik. Araç kara saplanınca 3 saat yürüyerek hastaya ulaştık. Yaklaşık 8 saatlik bir çalışmanın ardından Çıplak'ı hastaneye ulaştırdık." dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:41
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