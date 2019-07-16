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Kalp atım hızı 360'tan normale döndürüldü

İzmir'de, beyin tümörü ve göğüs kanserini yendikten sonra doğuştan ritim bozukluğu olduğu belirlenen, kalbi dakikada 250-360 atan kadının nabzı, çarpıntıya neden olan kas damarının yakılmasıyla normale döndü - Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan:- "Bu tür, ilaca dirençli ritim bozukluklarında, kasık damarlarından girerek kalbe kablolar yerleştiriyoruz. Elektrik kaçağı olan bölgeleri bularak, yakarak ya da dondurarak ritim bozukluklarını sonlandırıyoruz"- Hasta Netice İmer:- "Kalp çarpıntımın 360 olduğunu bile gördüm. O an gözlerim kararıyordu. Bayılacak gibi oluyordum. Kalp atışımı dışardan bile duyuyordum, elim ayağım titriyordu"

16 Temmuz 2019 Salı 11:12
Kalp atım hızı 360'tan normale döndürüldü

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - İzmir'de, kalbi dakikada 250-360 atan kadının nabzı, kas damarları yakılarak yapılan müdahale sonucunda normale döndü.

Aydın'da yaşayan bir çocuk annesi 34 yaşındaki Netice İmer'e 19 yaşında başvurduğu hastanede beyin tümörü teşhisi konuldu. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan İmer, 9 yıl önce de göğüs kanseri teşhisiyle iki kez ameliyat masasına yattı.

İki önemli hastalığı yenen genç kadın, iki yıl önce de kalbinden rahatsızlanınca Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Kalbinde doğuştan ritim bozukluğu olduğu tespit edilen İmer'e, iki kez, Konya'daki bir hastanede müdahalede bulunuldu.

Yapılan operasyondan olumlu sonuç alamayan kadının sağlık durumu her geçen gün bozulmaya başladı. Aynı operasyonu bir kez daha olmak için köftecide çalışıp para biriktirmeye başlayan İmer, son olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji servisine başvurdu.

- Kas damarı yakıldı

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan, yaklaşık bir saat süren operasyonda, hastanın kalbinin içinde çarpıntıya neden olan kas damarını yakarak nabız hızını 70-80'e kadar düşürdü.

Doç. Dr. Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İmer'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini, kendilerine başvurduğunda kalbinin dakikada 250-360 attığını söyledi.

Hastaya müdahale edilmemesi halinde kalp yetmezliği ve ölüm gibi sonuçların ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Özcan, şunları söyledi:

"Kalbin düzgün çalışmasını sağlayan bir elektrik aksamı var, kalbimizin içinde bir elektrik çıkıyor. Bazı insanlarda sistemde kaçaklar oluyor. Kısa devreye neden olarak hastanın nabzı 200'lere yükseliyor. Kalbin içerisinde damar değil, özelleşmiş kas hücreleri var. Bunlar bir elektrik kablosu gibi davranarak kalbin içerisinde elektriğin iletilmesini sağlıyor. Bazı insanlarda bu hücreler kontrolsüz çalışabiliyor. Bu tür, ilaca dirençli ritim bozukluklarında kasık damarlarından girerek kalbe kablolar yerleştiriyoruz. Elektrik kaçağı olan bölgeleri bularak, yakarak ya da dondurarak ritim bozukluklarını sonlandırıyoruz."

Netice İmer ise iki kez operasyon geçirmesine rağmen sağlık sorununun çözülememesinin kendisini çok üzdüğünü, havaların ısınmasıyla birlikte son iki aydır sürekli hastanelere gitmek zorunda kaldığını belirtti.

İmer, "Kalp çarpıntımın 360 olduğunu bile gördüm. O an gözlerim kararıyordu, bayılacak gibi oluyordum, kalp atışımı dışarıdan bile duyuyordum, elim ayağım titriyordu. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:12
  1. Kalp
  2. nabız
  3. operasyon

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