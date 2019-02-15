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Kalorifer kazanındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde odunluk kısmında bulunan kalorifer kazanı yandı.

15 Şubat 2019 Cuma 23:57
Kalorifer kazanındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde odunluk kısmında bulunan kalorifer kazanı yandı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Kızılcık Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, odunluktaki kalorifer kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yanmanın etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Durumu gören mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 23:57
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