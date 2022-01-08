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Gündem Kalleş saldırı: 3 asker şehir oldu, 1 asker yaralandı
Gündem

Kalleş saldırı: 3 asker şehir oldu, 1 asker yaralandı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Gültepe Hudut Karakolu’nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Araçta bulunan 3 asker şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 15:16:00 -
Kalleş saldırı: 3 asker şehir oldu, 1 asker yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi Suriye'nin Tel Abyad bölgesindeki Gültepe Hudut Karakolu'nda askeri araç geçerken patlama yaşandı. Araçta bulunan 3 asker şehit oldu. 1 asker'de yaralandı.

Patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı. Şehit askerler Türkiye'den gelen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine getirildi.

Patlama Akçakale ilçesinde de hissedildiği belirtildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Olay yaşandığı yere gitti.

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Yorumlar

Osmanlı 1453

Cenabı Allah Hazreti Hamza Radyallahu Anh efemdimize komşu eylesin.Aillelerine sabrı cemil ihsan eylesin.Rabbim Teala şehit eden hainleri ve destekçilerini helak eylesin.
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Vatandaş

Rabbim rahmet etsin hepsine.
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