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"Kalkınma ve reform hükümeti olma hedefiyle yola çıktık"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar:- "Kalkınma ve reform hükümeti olma hedefiyle yola çıktık. Önümüzde yaklaşık üç buçuk yıllık icraat süresi var. Bu süreyi sonuna kadar en iyi şekilde kullanma, istikrarı sağlama, halkımızın yararına işler yaparken popülizmden uzak, cesur adımlar atma kararlılığındayız”

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:46
"Kalkınma ve reform hükümeti olma hedefiyle yola çıktık"

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, kalkınma ve reform hükümeti olma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, "Önümüzde yaklaşık üç buçuk yıllık icraat süresi var. Bu süreyi sonuna kadar en iyi şekilde kullanma, istikrarı sağlama, halkımızın yararına işler yaparken popülizmden uzak, cesur adımlar atma kararlılığındayız." ifadesini kullandı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Başbakan Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) hükümetinin Cumhuriyet Meclisinden güvenoyu almasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Tatar, demokratik, şeffaf, hesap verebilen bir hükümet olacaklarını vurguladı.

Hükümet programı görüşmelerinde yapılan eleştirilerden yararlanacaklarına işaret eden Tatar, "41'inci hükümet olarak kalkınma ve reform hükümeti olma hedefiyle yola çıkıyoruz. Ülkemizin yetişmiş insan gücüne, potansiyeline güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Tatar, şunları kaydetti:

"Yapılmayanlar, yapılamayanlar vardır. Bunları yapmaya kararlıyız. Ülkemizi kalkınma hamlesi içine sokacağız. Ekonomik kalkınma, bu ülke insanının hakkıdır. Güçlü bir devlet yapısı için, güçlü bir ekonomik, sosyal yapıya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Hükümet olarak önümüzde yaklaşık üç buçuk yıllık bir icraat süresi vardır. Bu süreyi sonuna kadar en iyi şekilde kullanmak, istikrarı sağlamak, halkımızın yararına işler yaparken popülizmden uzak, cesur adımlar atma kararlılığındayız."

KKTC'nin en büyük destekçisi ve güvenliğinin tek teminatı Türkiye ile iyi ilişkiler ve kardeşlik bağlarını daha da geliştirmek istediklerini vurgulayan Tatar, "Dünyaya kendimizi daha iyi anlatmak, toplantılarına katıldığımız İslam İşbirliği Teşkilatı ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde daha etkin olabilmek hedefindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar açıklamasında, "Halkımızın hak ve hukukunun en iyi şekilde korunması şiarından asla taviz veremeyeceğiz. Federal çözüm modelinin artık tüketildiği ve Rum tarafının bizim kabul edebileceğimiz bir federal çözüm anlayışından çok uzak olduğu gerçeğinden hareketle iki devletli çözüm modelinin gündeme gelmesi için gereken çabayı ortaya koyacağız." ifadesine yer verdi.


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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:46
  1. Başbakan Ersin Tatar
  2. KKTC

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