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"Kalkınma için yapısal reformlar paneli"

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan:- "Uluslararası yatırımcılar aynı zamanda, yüksek demokrasi standartları, hukukun üstünlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü gibi evrensel değerlere de bakıyor. Bu nedenle gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi şart diyoruz"

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:34
"Kalkınma için yapısal reformlar paneli"

NEVŞEHİR (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turan, "Uluslararası yatırımcılar aynı zamanda, yüksek demokrasi standartları, hukukun üstünlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü gibi evrensel değerlere de bakıyor. Bu nedenle gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi şart diyoruz." dedi.

Turan, TÜRKONFED ile Kapadokya Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (SİFED) iş birliğinde Göreme'de bir otelde düzenlenen "Kalkınma için yapısal reformlar paneli"nde yaptığı konuşmada, yabancı yatırımcının Türkiye'ye çekilmesi için ekonomik verilerin yanı sıra evrensel değerlerin de önemli olduğunu vurguladı.

Gelişmiş ekonomi için gelişmiş demokrasinin de şart olduğunu vurgulayan Turan, "500 milyar dolarlık ihracat, 2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi, kişi başı 25 bin dolarlık milli gelir hedefliyorsak, demokrasi endeksimizin de eksiksiz demokrasi puanı olan 8'in üstüne çıkmasını hedeflememiz şart. Aynı geminin içindeyiz ve geminin yüzmeye devam etmesi için bunu hep birlikte başarmak zorundayız." diye konuştu.

Turan, küreselleşen dünyada kontrol edilemeyen gelişmelerin ekonomiye yansıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artık sıcak para dönemi sona erdi. Ülkelere yatırım çekmek için ekonomik göstergeler tek başına yetmiyor. Ekonomi ile demokrasi arasında dolaylı değil, doğrudan bir ilişkinin olduğunu unutmamalıyız. Uluslararası yatırımcılar aynı zamanda, yüksek demokrasi standartları, hukukun üstünlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü gibi evrensel değerlere de bakıyor. Bu nedenle gelişmiş bir ekonomi için gelişmiş bir demokrasi şart diyoruz. 1996 yılında başlayan demokratikleşme reformları, 2001 yılından itibaren, dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle ekonomik alanda ciddi atılımlar yapmamızı sağladı. Bunun izlerini, 'The Economist-Demokrasi ve Gelir Endeksi'nde görmek mümkün.1996 yılında 3,30 olan demokrasi endeksimiz, 2009 yılına geldiğimizde 5,76'ya yükseldi. Kişi başı milli gelirimiz de 3 bin dolardan, 10 bin 800 dolara çıkarak 'Orta Gelir Tuzağı'nın ilk eşiğini aşma noktasına geldi. Hatta 2012 yılında 12 bin dolar seviyelerini de gördük. Ancak, 2017 yılı sonunda 4,80'e gerileyen endeks değerimizin, 8.00 puan üstü olan tam eksiksiz demokrasi seviyesine gelmesi için ülkemizin 3 önemli tuzaktan yani, 'Orta Gelir', 'Orta Demokrasi' ve 'Orta Eğitim' tuzaklarından kurtulması gerekiyor. Bunun için, topyekun seferberlik başlatmalıyız."

Kapadokya SİFED Başkanı Habibe Başer ise "3T dediğimiz tarım, turizm ve ticareti geliştirmeye çalışıyoruz. Bölgemiz, dünyanın en muhteşem doğal ve tarihi güzellikleriyle cennetten bir köşe. Bu illerimizdeki derneklerimiz ve üyelerimizle ortak aklı meydana getirip, Kapadokya bölgesinin hak ettiği gelişimden payını almasını sağlayacağız. Bölgemizi önce ülkemize sonra dünyaya tanıtacağız. Bunu da TÜRKONFED çatısı altında hep birlikte gerçekleştirerek ülkemize değer yaratacağız." diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:34
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