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Kalkınma ajanslarına 331,8 milyon lira transfer ödeneği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden bu yıl kalkınma ajanslarına 331 milyon 755 bin lira transfer ödeneği aktarılacak- Bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmına denk gelen yaklaşık 282 milyon lirasının ajanslara dağılımı belirlendi

15 Mart 2019 Cuma 08:37
Kalkınma ajanslarına 331,8 milyon lira transfer ödeneği

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinden bu yıl kalkınma ajanslarına 331 milyon 755 bin lira transfer ödeneği ayrıldı. Bunun yüzde 85'lik kısmına denk gelen yaklaşık 282 milyon lirasının dağılımı yapıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinden ayrılması kararlaştırılan kalkınma ajanslarının 2019 yılı transfer ödeneği 331 milyon 755 bin lira oldu. Bu ödeneğin yüzde 85'lik kısmına denk gelen 281 milyon 991 bin 750 liralık kısmının ajanslar arasındaki dağılımı sosyoekonomik gelişmişlik endeksi ve nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

Bu çerçevede en yüksek ödenek 15 milyon 102 bin 582 lira ile Van, Muş, Bitlis, Hakkari illerini kapsayan kalkınma ajansına verildi.

Ödeneğin yüzde 15'lik kısmına denk gelen 49 milyon 763 bin 250 lirası da ajansların geçen yılki performansına göre yıl içinde Bakanlık tarafından aktarılacak.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 08:37
  1. Kalkınma Ajansları
  2. Resmi Gazete
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  4. transfer ödeneği

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