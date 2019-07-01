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Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri Gümüşhane’de

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, beraberindeki heyetle geldiği Gümüşhane’de Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri Gümüşhane’de

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, beraberindeki heyetle geldiği Gümüşhane’de Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.


Yeniçeri, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve Doğu Doğu Karadeniz Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Yusuf Mengi ve diğer yetkililerin katıldığı ziyarette Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay’la görüştü.


Ziyarette misafirperverliği ve açık sözlülüğü için Başkan Akçay ve ekibine teşekkür eden Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, “Sizler bizim büyüğümüz ve yol göstericimizsiniz. Sizlerin düşünceleri ve tecrübeleri bizim için bulunmaz bir kaynak ve yol gösterici. Bu bakımdan ben çok önemli görüyorum. Ziyaretim kapsamında gördüm ki çok özel ve güzel doğal yöresel ürünlerimiz ve tatlarımız var. Şehrimizin de içinde bulunduğu bu bölge çok bakir ve kirlenmemiş. Dış ticaret odaklı organik ve kaliteli, az ama özel yöresel ürünler üreterek ve pazarlayarak bu bölgeye önemli bir gelir sağlayabiliriz. Bu konu hakkında önemli çalışmalar yapmamız düşüncesindeyim. Başlangıç noktasında bu bölgede hayata geçireceğimiz önemli birkaç projemiz var ve inanıyorum ki çok kısa bir süre de şehrimize ve bölgemize katkı sağlamaya başladığını göreceğiz” dedi.


GTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay ise ziyaretin Gümüşhane’ye çok önemli katkıları olacağına inandığını belirterek, “Çünkü yönetici ve idarecilerimizin bizleri ziyaret etmesi ve yakından ilgilenmesi bizlere hem güven veriyor hem sorunluluğumuzu artırıyor hem de çalışma heyecanımızı kamçılıyor. Gümüşhane TSO olarak şehrimize hizmet noktasında istişare kültürü ile elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir şehrin idareci ve yöneticileri o şehri için bir şans olduğunu düşünüyorum. Kalkınma Ajansımızdan şehrimiz için önemli destekler alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de şehrimizde ve bölgemizde önemli bir marka haline gelen Gümüşhane Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM). İnşallah İŞGEM’deki ufak tefek eksiklerimizi sizlerin desteği ile de tamamlayıp tam kapasite çalışmaya başladığımızda girişimcilerimize daha iyi imkanlar sunup şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine önemli bir istihdam ve ekonomik katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19
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