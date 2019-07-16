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Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Beytüşşebap’ta

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaptığı ziyarette kentte yatırımların hız kazanacağını söyledi.

16 Temmuz 2019 Salı 11:42
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yeniçeri, Beytüşşebap’ta

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaptığı ziyarette kentte yatırımların hız kazanacağını söyledi.


Türkiye Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve beraberindeki heyet, askeri helikopterle Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı’na geldi. Burada Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, aşiret liderleri, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri tarafından karşılanan Yeniçeri, Kato Dağı eteklerindeki kaplıcaları gezdi.


Burada bir konuşma yapan Yeniçeri, ilçede birçok projenin hayata geçmesi için çalışma sürdürdüklerini belirterek, Beytüşşebap için yeni bir dönemin başlayacağı müjdesini verdi. Yeniçeri, “3 günlük bir programımızın son durağı burası. Muş’la başladık, Bitlis, Siirt, Şırnak ve bugün Beytüşşebap’tayız. Bölge Kalkınma İdarelerimiz ve Kalkınma Ajanslarımız eliyle biz bölgemizin insanlarına dokunmaya çalışıyoruz. Bölgelerimizin imkanlarını potansiyellerini ortaya çıkartıp işe, aşa çevirmek noktasında çabalarımız var. Bu anlamda da burası mutabık olduğumuz bir alandı burası bir proje hazırlandı. Bölgeye hizmet amaçlı proje hazırlandı. İnşallah biz şunu istiyoruz. Halka dokunan tarafı olsun istiyoruz” dedi.


Yeniçeri ve beraberindekiler, daha sonra ilçede faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi ve ÇATOM’u ziyaret etti. Yeniçeri ve beraberindekiler, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:42
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