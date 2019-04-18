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Kalkan’da turizm haftası kutlaması

Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde 43.

18 Nisan 2019 Perşembe 22:59
Kalkan’da turizm haftası kutlaması

Antalya’nın Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’nde 43. turizm haftası etkinliklerle kutlandı.


Turizm haftası kutlama etkinliği kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Turizm Müdürü Mustafa Aydın, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler ve vatandaşlar katıldı. Kaş Belediyesi Kalkan Hizmet Birimi binası önünden başlayan kortej, PTT Caddesi’nde sona erdi.


Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı konuşmada, turizm sektörünün memnuniyet esasına göre çalıştığını ifade ederek, “Kalkan’da hizmet sektörü çok kaliteli. Kalkan özellikle Avrupa’dan, İngiltere’den çok sayıda turist alan bir merkez. Biz de belediyecilik anlamında standardımızı yükselteceğiz. Buradaki esnafımızın, turizmcimizin yaptığı kaliteli turizmi biz de belediyecilik anlamında burada gerçekleştireceğiz. Hep birlikte daha nitelikli turizmi Kalkan’a kazandıracağız. Belediyecilik hizmetini 7/24 Kaş’ta da Kalkan’da da işler hale getireceğiz. Buradaki şubemiz aktif halde olacak. İnşallah bundan sonra sosyal, kültürel ve festival etkinlikleri Kalkan’da devam edecek.” dedi.


Kalkan’ın turizm destinasyonu olduğunu belirten Başkan Ulutaş, “ Kalkan bizim kalbimiz. Bu değerimizi daha da yukarı taşımak istiyoruz. Buradaki sokakları, kaldırımları ve yolları daha sağlıklı hale getireceğiz. Plajı ve sahil bandını inşallah düzenleyeceğiz. Kalkanımızda yaşayan vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için çocuklarımız, gençlerimiz, yetişkinlerimiz için gereken ne varsa, sinema, kültür merkezi ya da yürüyüş alanları, pazaryeri gibi hizmetleri önümüzdeki süreçte Kalkanımıza kazandıracağız.” ifadelerini kullandı.


Kaymakam Ulaş Akhan, Kaş ve Kalkan’ın sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada marka olmuş, turizmde ülke ekonomisine çok ciddi katkı sunan beldeler olduğunu söyledi.


Turizmde çok önemli noktaya geldiklerinin altını çizen kaymakam Akhan, “Kaş ilçesinde geçen yılki rakamlara göre yaklaşık 1 milyon insanı ağırladık. Bu sayının artmasını düşündüğümüz kadar kişi başı gelirin de artmasını çok önemsiyoruz. Çünkü biz bugüne kadar doğal güzelliklerimiz ve tarihi değerlerimizle bu noktaya geldik. Hem bu güzelliklerimizi ve değerlerimizi muhafaza edeceğiz hem de ilçemizi turizmde daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Bu nedenle burada sizlerin ve işletmecilerin bizlere vereceği destekle yepyeni bir turizm kalkınma planıyla geleceğe emin adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.


Konuşmaların ardından yöresel sanatçılar müzik dinletisi sundu. Etkinlik Erkan Güleryüz konseriyle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 22:59
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