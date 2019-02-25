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Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlık ayağa kalkmalıdır"

Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Mısır’da 9 gencin idam edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlık ayağa kalkmalıdır" dedi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:41
Kalkan: "Firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlık ayağa kalkmalıdır"

Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Mısır’da 9 gencin idam edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Firavunlaşan Sisi cuntasının idamlarını durdurmak için insanlık ayağa kalkmalıdır" dedi.



Memur-Sen Kayseri Şubesi tarafından Mısır’da idam edilen 9 gençle ilgili basın açıklaması düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, "Maide Suresinin 32. ayetinde ’Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur’ buyruluyor. Mısır’da 16-17 Haziran 2012 yılında %51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntası, meşru hükümeti savunmak için Rabia meydanında oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katletmişti. Emperyalist dünyanın ve işbirlikçi bazı Arap ülkelerinin desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da Firavunlaşmakta, Firavun’un Hz. Musa’nın kavmine yaptıklarının bir benzerini binlerce yıl sonra Mısır’da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır. Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkum ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen Eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci’nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahkum etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi" ifadelerini kullandı.



Bütün İslam dünyasının benzer bir saldırı altında olduğunu kaydeden Kalkan, "Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. BM’nin idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin ahları arş-ı alaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi’nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek şöyle dursun aksine terörle mücadele yalanıyla desteklediği bir vasatı yaşıyoruz. Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında. Bangladeş hükümeti Müslüman alimleri ve önderleri idam ediyor; dünya sessiz. Çin’de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, bir milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor; dünya sessiz. Filistin’de her gün siviller, masumlar katlediliyor; dünya sessiz. Arakan’da idamlar, katliamlar, sürgünlerle soykırım uygulanıyor; dünya sessiz. Yemen’de masumlar katledilip, halk açlığın soğuk ellerine terk ediliyor; dünya sessiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:41
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