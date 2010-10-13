Kalitesiz kömür hem cana hem cebe düşman

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Kaymakçı, yaptığı açıklamada, ucuz olduğu gerekçesiyle kalitesiz kömür kullanımının, sobalardan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmelerin en önemli nedeni olduğunu söyledi. Türkiye'de ısınmak amacıyla konutlarda yüzde 80 oranında soba kullanıldığını, bunların yüzde 70'inde de kömür yakıldığına işaret eden Kaymakçı, “Karbonmonoksit, kömürün sobada tam yanmamasından oluşur. Kömür satın alırken kül ve kükürt oranına, nem miktarına ve kalorisine dikkat edilmesi gerekir. Kalori değerinin, yerli kömür için en az 4 bin kilokalori, ithal kömürde de 6 bin kilokalori olması lazım. İyi yanmayan kömürlerse ölümlere neden olabilmektedir. Karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarında baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, baş dönmesi, bulantı ve halsizlik görülüyor. Oksijen yetmezliği en çok sinirleri ve beyni etkiler. Kişiler uzun süre zehirlendiğinin farkına bile varamazlar. Suni teneffüs ve kalp masajı gibi gerekli ilk müdahale yapılmadığı durumda, zehirlenmeye maruz kalan kişi yaşamsal açıdan ciddi tehlike yaşar” dedi.