Kalitesini belgeleyen üniversite

Akreditasyon konusunda kararlı bir süreç yürüten Dicle Üniversitesi, kısa sürede Tıp Fakültesinin akreditasyon sürecinden başarı ile çıktı. Bölgenin referans hastanesi olma özelliğine sahip Tıp Fakültesi hastaneleri de TSE belgesine sahip. Dicle Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar ise bir bütün olarakDicle Üniversitesinin TSE akreditasyonunu beraberinde getirdi ve Dicle Üniversitesi Türk Standarları Enstitüsü TS ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı. Türkiye’de bu belgeye sahip sınırlı sayıda üniversite bulunuyor.

Dicle Üniversitesinin akreditasyon, ar-ge, uluslararasılaşma, eğitim-öğretim ve yönetim sistemi konusunda gerekli zemin çalışmalarını hızla gerçekleştirdiğine dikkat çeken Rektör Prof.Dr. Talip Gül, iki yıl gibi kısa bir süre içinde üniversitenin bu alanlarda hızlı bir büyüme ve gelişme kaydettiğini belirtti. Akreditasyonda Tıp Fakültesi, Dicle Üniversitesi Hastaneleri ile Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kapsamında Türkiye’de sayılı birimler arasına girmiş bulunmaktadır. Üniversitede bütün birimlerin akreditasyon hazırlık süreçleri devam etmekte olup yakın zamanda yeni birimlerin akreditasyonlarının sağlanması hedefl enmektedir.

Dicle Üniversitesi uluslararasılaşma açısından da önemli mesafeler almış bir üniversite. Yıl içinde gerçekleştirilen uluslararası bilimsel etkinlikler sayesinde çok sayıda dünya çapında bilim insanının şehre gelişi sağlanmakta. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır’a bir kongre kenti olgusunu fi ili olarak gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Haziran 2019’da gerçekleştirilen 41.Uluslararası kazı araştırma ve arkeometri sempozyumunda 450 bildiri ve şehir dışından iki binden fazla katılım sağlandı. 41. Yıldan beri kesintisiz olarak yapılan Uluslararası kazı araştırma ve arkeometri sempozyumunun bu yıl Dicle Üniversitesinde gerçekleştirilen sempozyumun örnek uygulama olarak kabul edildiği vurgulanıyor. Son iki yıl içinde bütün uluslararası ortaklıklarını güncelleyip yenileyen Dicle Üniversitesi halen üç yüz civarında dünya üniversitesi ile ortaklık sağlamış durumda. Öğrenci ve personel değişim programlarını çok etkin kullanan Dicle Üniversitesi kendi kapasitesiyle kısa süreli öğrenci değişimleri gerçekleştirerek bir taraftan dünya öğrencilerini Diyarbakır ile tanıştırmakta bir taraftan da kendi öğrencilerini dünyanın değişik üniversitelerine göndererek bilgi ve görgü deneyimlerine katkı sağlamakta.

Dicle Üniversitesi 2019 yılı içinde çok sayıda kısa süreli öğrenci değişim uygulaması gerçekleştirmiş durumda. Nisan ayı içinde ilk defa yapılan staff week ile 15 ülkeden otuz civarında akademisyene bir hafta boyunca Dicle Üniversitesini ve Diyarbakır’ı tanıma fırsatı sağlanarak üniversiteler arası iletişim ve işbirliği imkanları ortaya konulmuş oldu. Dicle Üniversitesi bir taraftan da Avrupa Birliğinin proje bazlı üniversite uygulamalarını etkin olarak katılmaya devam ediyor. Araştırma ve geliştirme ayrıca eğitim ve öğretim süreçlerinde sağlanan köklü iyileştirmelere de işaret eden Rektör Prof. Dr. Talip Gül, oluşturdukları kategorik strateji belgeleri ve hedef eylem planlarının başarılı bir şekilde uygulandığını belirtti. Bu çerçevede üniversiteyi yakın vadede dünya üniversiteleri ilk iki bini bandına taşımayı hedefl ediklerine müteakiben hedefi n ilk beş yüz olduğuna işaret etti. Avrupa Birliği Kalite Hizmet Standartlarını hedefl eyen ve modern teknoloji ile donatılmış Dicle Üniversitesi hastanelerinde ise Genel ve Acil Servis polikliniklerinde günlük 4.200 hastanın teşhis ve tedavileri yapılmaktadır. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri komşu ülkeler başta olmak üzere tüm Ortadoğu ve Asya ülkelerine de hizmet vermektedir. Son bir yılda 2.421 yabancı uyruklu hasta (başta Irak olmak üzere İran, Suriye, Azerbaycan ve diğer ülkeler) sağlık turizmi kapsamında Dicle Üniversitesi hastanelerinde tedavi hizmeti almıştır. Yüksek teknoloji ve donanıma sahip olan, alanlarında uzman ve deneyimli öğretim üyelerimizin koordinasyonunda ameliyathanelerimizde, aylık 2.500 hasta ameliyat edilerek hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları temel önceliğimizdir.

Bölgemizde diğer sağlık kuruluşları tarafından yapılamayan birçok ameliyat hastanelerimizde başarıyla gerçekleştirilmektedir. Böbrek, kornea ve ilik nakilleri başta olmak üzere; Bıçaksız Beyin Tümörü Ameliyatı, Biyonik Kulak Ameliyatı, Mide Küçültme Ameliyatı ve daha birçok yüksek nitelikli ameliyat hastanelerimizde başarıyla yapılmaktadır. Bununla birlikte, bölgenin en donanımlı yanık merkezine ve kemoterapi ünitesine sahip olan hastanemiz, yüksek hacimlerde yanık ve kanser hastasına her geçen gün gelişen yeni teknikler ile güncel tedavide bölgenin lokomotifi konumundadır. 2004 yılından bu yana Bebek Dostu hastane unvanını alan hastanelerimiz, tüm anne adaylarına ve emziren annelere gebe bilgilendirme sınıfında danışmanlık hizmeti vermekte ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde öncülük etmektedir. Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun bir hizmet veren hastanelerimiz Avrupa Kalite Vakfı (EFQM)Mükemmellik Model Esaslı 2 Yıldız Kararlılık belgesi, Türk Standartları Enstitüsü TSE belgesi ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları belgelerini alarak bu çalışmalarını tescillemiştir.