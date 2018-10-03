Kaliteli İngilizce eğitimi için pilot uygulama

YÖK, YÖKAK ve British Council işbirliğiyle, İngilizce hazırlık eğitimi kalitesini iyileştirmeye yönelik pilot çalışma başlatıldı.

Yükseköğretim kurumları tarafından verilen İngilizce hazırlık eğitiminin kalitesini arttırmak ve bu yönde ulusal bir kalite güvencesi sistemi oluşturmak amacıyla, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council işbirliğiyle pilot bir çalışma başlatıldı. Yapılan iki çalışma neticesinde 5 devlet üniversitesi pilot olarak seçildi ve bu üniversitelerde “İngilizce Eğitiminde Kalite Programı” yürütülmeye başlandı.

10 üniversitede ilk adım atıldı

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı’na 26 üniversiteden yabancı dil hazırlık okulu yöneticileri katıldı. Ardından da 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 10 pilot üniversitenin İngilizce hazırlık okulunun İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı’na alınmasına karar verildi. Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi pilot üniversite kapsamına alınarak çalışmalara başlandı.