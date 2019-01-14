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Kalıp tahtası çalarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

14 Ocak 2019 Pazartesi 15:07
Kalıp tahtası çalarken yakalanan 2 kişi tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir inşaattan 9 kalıp tahtasını çalarken yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenbey Mahallesi'nde bir inşaatta hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, 2 kişiyi inşaattaki 9 kalıp tahtasını çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar E.B. ve F.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kalıp tahtaları, inşaat sahibine teslim edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 15:07
  1. HIRSIZLIK
  2. kalıp tahtası
  3. Niğde
  4. Suç Üstü

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