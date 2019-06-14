0553 313 94 23

Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Kalinse Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor.

14 Haziran 2019 Cuma 08:57
Kalinse şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Kalinse Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor.


Baldıran köyünde bulunan bir kanyon içerisinde yer alan şelale Kayalıkların içine gizlenmiş şelale doğal yapısıyla görenleri hayran bırakıyor. Gözlerden uzak kalmayı başaran doğa harikası şelale, güzelliğiyle büyülüyor.


Dağlardan gelen suyun zaman içerisinde aşındırmasıyla baca şekline dönüştürdüğü ancak içeri girildiğinde görülebilen büyük şelalenin bulunduğu alan ise adeta bir parkı andırıyor. Büyük şelale olarak adlandırılan bölgede suların döküldüğü yerde kayalıklara çarparak aşağıya doğru inmesi ise klima etkisi yapıyor. Bünyesinde çeşitli kuş ve bitki türlerini de barındıran Kalinse Şelaleri doğa severleri bekliyor.


Baldıran Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ercan Koşar, Kalinse Şelalesi’nin doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.


Koşar, ikibölümden oluşan şelalede vadi boyunca çeşitli bitki ve kuşun yanı sıra kelebek türlerinin bulunduğunu ifade etti.


Kalinse şelalesinin henüz insanlar tarafından keşfedilmediğini dile getiren Koşar, “İnsanların buralara gelip kirletmediği doğa güzeli ve kaynağından çıktığı gibi tertemiz içilebilir nitelikte suyu da mevcut. İnsanların bu güzelliği görmesini isterken yok etmesinden de korkuyoruz. Ama insanların şehit stresinden ve trafiğinden uzaklaşmak isteyip de kafasını dinlemek istediği, huzur bulmak istediği bir yer varsa burayı şiddetle tavsiye ediyorum” dedi.


Kalinse şelalesinin tanıtımını yapmak istediklerini dile getiren Koşar, tüm doğa severleri şelaleyi görmeye davet etti.


Şelalenin etrafında insanların piknik yapabileceği alanların mevcut olduğunu anlatan Koşar, ayrıca kamp tutkunlarının kamp yapabilecekleri alanlarında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 08:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan’daki havaalanı saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
    1. Suudi Arabistan’daki havaalanı..
    2. (Özel) 40 santim büyüyen böbrek..
    3. İsrail Gazze’yi vurdu
    4. MSB: "Irak kuzeyindeki Hakurk..
    5. (Özel) İstanbul’da aynı marketi 2 kez..
    6. Serbest piyasada döviz fiyatları
    7. NIKE’ın satışından sapıklara bağış
    8. Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın..
    9. Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!..
    10. Milli triatlet Esra Nur'un olimpiyat..
    11. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)..
    12. (Özel) Maslak’ta taksicinin yolda..
    13. KTÜ Tıp Fakültesi’nde sigaranın..
    14. Potada final serisinde dördüncü randevu
    15. Vali Pehlivan’dan Jandarma..
    16. Fuar yorgunluklarını boğazın tadını..
    17. Minik Ahmet, teyzesinin kanser..
    18. Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya son..
    19. Tekirdağ’da dere kirliliği
    20. Rizeli operatör iş makinesi ile..
    21. Seyhan Belediye Meclisi toplandı
    22. Karsını öldüren kocaya ağırlaştırılmış..
    23. Çocuklardan mini konser
    24. (Özel) Kendisine emanet edilen kedi..
    25. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan..
    26. TOKİ taksitleri ne kadar 2019 TOKİ..
    27. Yurt içi piyasalar cari açık verisine..
    28. Rum kesiminden skandal Türkiye kararı!..
    29. "Teknolojik bağımsızlık olmadan..
    30. Serbest piyasada döviz açılış..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu genel başkan ilan etti! Yok böyle gaf
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı
    Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı