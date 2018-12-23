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İbrahim Kalın'dan teröristbaşına: İzle ve öğren Netanyahu!

Kendisinin "katil" ve "işgalci" sıfatlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yamamaya çalışan teröristbaşı Netanyahu'ya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir cevap daha yazdı. Mesajında Erdoğan'ın kucaklaşmasını paylaşarak "İzle ve öğren Netanyahu" ifadesinde bulundu.

23 Aralık 2018 Pazar 17:24
İbrahim Kalın'dan teröristbaşına: İzle ve öğren Netanyahu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın, gün içerisinde terör devleti İsrail'in başbakanıBinyamin Netanyahu'ya sert tepki göstererek İsrail'in terör politikalarını örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.

Ardından bir tweet daha atan İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan'ın bir kucaklaşma fotoğrafını paylaşarak "İzle ve öğren Netanyahu" tweeti attı. 

"İsrail'in işgal ve zulüm politikaları örtbas edilemez"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik alçakça sözlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail’in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:24
  1. İbrahim Kalın
  2. terör devleti İsrail
  3. Binyamin Netanyahu

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