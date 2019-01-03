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Kalın'dan komşusunun kızı Damar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:- "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum"

03 Ocak 2019 Perşembe 10:22
Kalın'dan komşusunun kızı Damar için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın, komşusunun kızı olduğunu belirtti.

Kalın, Twitter hesabından, yaşamını yitiren Araştırma Görevlisi Damar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşımında Damar'ın fotoğrafına da yer veren Kalın, şunları kaydetti:

"Komşumuzun kızı ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor."

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:22
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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