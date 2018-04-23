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Cumhurbaşkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu’na Osmanlı tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Osmanlı ile ilgili skandal sözlerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:57
Cumhurbaşkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu’na Osmanlı tepkisi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü İbrahim Kalın, “Osmanlı zulmü!!’ Osmanlı’ya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki. Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu” ifadeleriyle birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Yörük Çalıştayı’nda yaptığı konuşmanın metnini paylaştı.

Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'na katılan Kılıçdaroğlu konuşmasında Osmanlı'nın yörüklere zulmettiğini söylemiş ve "Bu çadırlar o nedenle hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar güzel Türkçemizi yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın zulmüne karşı burada ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı söyledi, Ferman padişahınsa, dağların burada olduğunu." demişti.

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:57
  1. ibrahim kalın
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. Osmanlı

YORUM YAZ

  • muratmurat5 dk önce
    kemal, senin Osmanlıyı eleştirebilecek ne çapın ne zekan nede bilgin var.en fazla kin kusarsın.benim de kemal li eleştirme hakkım var.eziksin kemal.islama uzak durmaya çalışmaya kinin var soytarı kemal.mehmet akif in islama verdiği önem hakkında da eleştiride bulunda foseptik çukurunda olduğun daha da belli olsun.eski chp lier kadar damı olmayorsun.islamın düşmanı münafık kemal.
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