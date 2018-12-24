İbrahim Kalın'dan 'Gezen-Akpınar' açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısında, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in sözleriyle ilgili sorulan soruya cevap verdi.

İbrahim Kalın, "Söylenen sözleri kabul etmek mümkün değil. Sözlerin mizah adı altında hoş görülmesi mümkün değil. Eğer mahsat mizah ise, bu olmuş olsa bile bu böyle ifade edilmez. İfadeleri okuduğunuz zaman bunlar eleştiri sözleri. Bu sözler bu günün Türkiyesi ile ilgili söylenmiş sözler. Bugün ifadeleri alındı. Çocukluğumuzun masumiyet dönemlerinde izlediğimiz filmlerdeki kahramanlar olarak kalsalardı. Keşke sanatçılıktan uzak olan lafları söylemeselerdi." dedi.