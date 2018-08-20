Cumhurbaşkanlığı'ndan Büyükelçiliğe yapılan saldırı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." dedi.