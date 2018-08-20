Cumhurbaşkanlığı'ndan Büyükelçiliğe yapılan saldırı hakkında açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı ile ilgili açıklamada bulundu. Kalın, bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir dedi.20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:52
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." dedi.
YORUM YAZ