İbrahim Kalın'dan ABD ürünlerine 'boykot' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ABD ürünlerine boykot uygulanacağına ilişkin sözlerini değerlendirdi.15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:38
Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine boykot uygulanacağına ilişkin sözlerini değerlendirdi. Kalın, "Türkiye’ye karşı başlatılan ekonomik savaşın bir neticesinin olması gayet normal. Vatandaşlarımız da milli ve yerli bir tepki göstermişlerdir. Bu sorunların bir an önce çözülmesi bizim beklentimizdir." dedi.
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