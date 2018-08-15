İbrahim Kalın'dan ABD ürünlerine 'boykot' açıklaması

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine boykot uygulanacağına ilişkin sözlerini değerlendirdi. Kalın, "Türkiye’ye karşı başlatılan ekonomik savaşın bir neticesinin olması gayet normal. Vatandaşlarımız da milli ve yerli bir tepki göstermişlerdir. Bu sorunların bir an önce çözülmesi bizim beklentimizdir." dedi.