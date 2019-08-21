Kalın: "(Üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılması) Aynı partiden ya da benzer siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ama buralarda doğrudan suça karışma, terör örgütüne yardım yataklık etme, destek olma gibi bir suç hasıl olmadığı

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