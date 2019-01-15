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Kalın: "Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek."
15 Ocak 2019 Salı 18:22
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 18:22
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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