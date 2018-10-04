Kalın'dan 'başsağlığı' mesajı: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak!
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Batman'da 7 vatan evladını şehit verdiğimiz kalleş saldırının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.04 Ekim 2018 Perşembe 12:17
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Batman'da 7 askerimizin şehadet şerbetini içtiği acı olayın ardından twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"
"Batman’ın Hasankeyf ilçesinde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar al bayrağımız özgürce dalgalanmaya devam edecek."
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