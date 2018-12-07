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Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç yol haritasındaki iş birliğinin Fırat’ın doğusundaki alanlarda da uygulanması için ortak çalışılması gündeme geldi

07 Aralık 2018 Cuma 18:34
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Münbiç yol haritasındaki iş birliğinin Fırat’ın doğusundaki alanlarda da uygulanması için ortak çalışılması gündeme geldi
Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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