0553 313 94 23

Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jença ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:- "Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jença ile çok taraflılık, göç, insani yardımlar, terörle mücadele, Filistin meselesi ve bölgesel konuları ele aldık"

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:15
Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jença ile görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jença ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Jença ile "çok taraflılık, göç, insani yardımlar, terörle mücadele, Filistin meselesi ve bölgesel konuları ele aldıklarını" bildirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:15
  1. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jença
  2. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çapa makinesine bacaklarını kaptırdı, hayatını kaybetti
    1. Çapa makinesine bacaklarını kaptırdı,..
    2. AİÇÜ’de Bilimsel Teşvik Ödülleri ve..
    3. Avrupa şampiyonunu nazar ayeti ile..
    4. Yılmaz Vural o isme küfürler yağdırdı!
    5. Müzisyene otogarda ’çiş’ dayağı
    6. Samsun'da DAEŞ operasyonu! 10..
    7. ’Dost Eli’ ile bayram öncesi..
    8. 12. Çalışma Meclisi Toplantısı
    9. Efeler Belediyesi mezarlıkları..
    10. Eskişehirspor’da olağanüstü kongre..
    11. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak..
    12. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye..
    13. Elazığ’da "Bakkalımıza Bakakalma’’..
    14. Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı..
    15. Meslekte 25 yılını tamamlayan..
    16. Meslekte 25 yılını tamamlayan..
    17. YSK'nın gerekçeli kararında dikkat..
    18. Büyük tepkilere neden oldu! Üzeri..
    19. Nevin Yıldırım kimdir kaç yaşında?..
    20. "YSK şaibeleri teyit etmiştir"
    21. TBMM Genel Kurulu
    22. Merkez Bankası rezervleri açıklandı
    23. Kütahya’da FETÖ’nün yeni yapılanmasına..
    24. Neutec'den Kızılay'a anlamlı destek
    25. Panikleyen motosiklet sürücüsü kendini..
    26. Samsun'daki DEAŞ operasyonu
    27. Akyurt’ta Şehit Aileleri ve Gaziler..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ülkemizi..
    29. Belediye personeli Van Gölü sahilini..
    30. Giresun’da inşaattan düşen işçi..
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrını doğru buluyorum
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrını doğru buluyorum
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"

    Günün Karikatürü

    23 Mayıs 2019
    İdlib ajan kaynıyor! Halkı Erdoğan'a karşı kışkırtmakla görevliler
    İdlib ajan kaynıyor! Halkı Erdoğan'a karşı kışkırtmakla görevliler
    Akit gündeme getirdi YÖK el koydu
    Akit gündeme getirdi YÖK el koydu