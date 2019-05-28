Kalın, Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti28 Mayıs 2019 Salı 21:44
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan kutladı.
Kalın, Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından kutlama mesajı paylaştı.
İbrahim Kalın mesajında, "101 yıl önce bugün 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tek millet, iki devlet olarak el ele, omuz omuza daha nice aydınlık, güçlü ve güzel günlere." ifadelerini kullandı.
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