Kalın: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Bu mekanizmanın şimdi çalışmaya başlamış olması elbette 14 Aralık'taki telefon görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ikna edici argümanlarla Sayın Trump'ı bu karara sevk etmesinin bir neticesi."

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24 Aralık 2018 Pazartesi 19:09
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 19:09
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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