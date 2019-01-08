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Kalın: "(ABD heyetiyle görüşme) İlgili birimler konuyu, sahadaki çekilme sürecini, mahiyetini, geride bırakılacak tabloyu detaylı şekilde ele alacak."

08 Ocak 2019 Salı 15:25
Kalın: "(ABD heyetiyle görüşme) İlgili birimler konuyu, sahadaki çekilme sürecini, mahiyetini, geride bırakılacak tabloyu detaylı şekilde ele alacak."

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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