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Kaligrafi sanatçısı Salar Ahmadian'ın eserleri CerModern'de sergilenecek

Sanatçıya ait 21 eserin sunulacağı sergi 23 Kasım'da açılacak

20 Kasım 2018 Salı 14:23
Kaligrafi sanatçısı Salar Ahmadian'ın eserleri CerModern'de sergilenecek

ANKARA (AA) - İranlı kaligrafi sanatçısı Salar Ahmadian'ın geleneksel ile günceli buluşturan eserleri Ankara'da ilk kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

CerModern sezonun 3'üncü sergisinde, kaligrafinin tarihsel çizgisine çağdaş ifadeler yansıtan, yapıtlarında geleneksel ile günceli buluşturan Ahmadian'ın eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

CerModern Güney Kuzey Galerisi'nde sanatçıya ait 21 eserin sunulacağı sergi, 23 Kasım-16 Aralık tarihlerinde ziyarete açık olacak.

- Salar Ahmadian kimdir?

1957 yılında İran'da doğan sanatçı, Tahran'da resim eğitimi aldıktan sonra Kanada'ya yerleşerek sanat üretimine devam etti.

ABD, Kanada, İtalya, İran, Dubai ve İngiltere'de sergilenen Salar Ahmadian'ın eserleri, Ankara'da ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:23
  1. CerModern
  2. Salar Ahmadian

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