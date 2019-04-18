0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kaliforniyum zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana’da elindeki kaliforniyum olduğunu söylediği maddeyi 20 bin dolara satmaya çalıştığı öne sürülen Suriyeli şahıs ile ona yardım ettiği ileri sürülen 2 Türk, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

18 Nisan 2019 Perşembe 09:05
Kaliforniyum zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana’da elindeki kaliforniyum olduğunu söylediği maddeyi 20 bin dolara satmaya çalıştığı öne sürülen Suriyeli şahıs ile ona yardım ettiği ileri sürülen 2 Türk, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde 12 Nisan’da meydana geldi. İddiaya göre, bir kır düğünü tesisinde bekçi olarak çalışan Suriye uyruklu Abdulkerim el Mustaytifin uluslararası dolaşımı yasaklanmış ve radyolojik tehlikesi bulunan tüp içinde kaliforniyum maddesini 20 bin dolara satmaya çalıştığı ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tesislere baskın yaptı. Baskında Suriyeli zanlı gözaltına alınırken, polisin durumu Adana AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğüne bildirmesi üzerine olay yerine Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) aracı ile 6 kişilik ekip gönderildi. 1 gramı 4 milyon dolara satılan ve kaliforniyum olduğu iddia edilen maddeyi özel kıyafetli ekip, zanlının pantolonunun cebinde tüp içerisinde buldu. AFAD ekipleri maddenin radyasyon yayıp yaymadığını özel cihazlarla inceledi ancak herhangi bir sızıntı bulamadı. Ekipler, daha sonra tüpü özel bir kaba koyarak polise teslim etti. Polis, maddeyi incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) gönderdi. TAEK uzmanlarının yapacağı detaylı analizlerden sonra maddenin kaliforniyum olup olmadığı kesinleşecek.


1 gramı 4 milyon dolara satılan maddeyi 20 bin dolara satmak isteyen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındıktan sonra satmasına yardımcı olmaya çalıştığı ileri sürülen H.U. ve İ.K. isimli iki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da gözaltına alındı. Suriyeli zanlının alınan ifadesinde maddeyi kendisine Suriye’den bir akrabasının gönderdiğini belirterek, "Akrabam maddenin kaliforniyum olduğunu söyledi. Bana maddeyi 20 bin dolara satmamı istedi. Satış yapmam halinde bana da para verecekti. Ben maddenin ne olduğunu internetten yaptığım araştırmada öğrendim. Ancak gerçekten kaliforniyum mu değil mi bilmiyorum. Ben o madde diye bunu satmaya çalıştım" dediği öğrenildi.


İki Türk zanlının ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere adliyeye sevk edildi.



Kaliforniyum nedir?


Doğada bulunmayan ve dünyada en pahalı ikinci madde olan kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılıyor. Ayrıca nötron kaynağı olarak petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılıyor. Piyasada 1 gramının 4 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.


Daha öncede kaliforniyum denilerek Ankara’da bir madde satılmaya çalışılmış, TAEK tarafından yapılan incelemede maddenin reçine olduğu ortaya çıkmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 09:05
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müdür Acaroğlu’ndan Kaymakam Yalçın’a ziyaret
    1. Müdür Acaroğlu’ndan Kaymakam Yalçın’a..
    2. Serbest piyasada döviz fiyatları
    3. Kanseri yendi, öğrencileri sevgi..
    4. İmamoğlu yanıp tutuştuğu mazbatayı aldı
    5. (Özel) Minibüsçüden insanlık ölmemiş..
    6. Küresel piyasalar imalat verilerine..
    7. UEFA Şampiyonlar ligi puan durumu 2019
    8. Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
    9. Doğu’da soğuk hava
    10. Bu formül sayesinde artık avizeleriniz..
    11. Sosyal medyadan terör örgütü..
    12. Siber güvenlik araştırmacısından ‘Mavi..
    13. Hukuk varsa bu seçim yenilenir
    14. (Özel) Turist kadına hafifçe çarptı,..
    15. Yarın Berat Kandili
    16. Pakistan'ın güneybatısındaki..
    17. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finale..
    18. Kaliforniyum satmaya çalışan kişiler..
    19. İstanbul Havalimanı personeli..
    20. İstanbul’da sevgilisiyle tek teker..
    21. Erdoğan imzayı attı! Beş Yemenlinin..
    22. Melikgazi Hastanesinden Yılın En..
    23. Hasta ve yakınından etkilenen..
    24. Bandırmalılar konsere hasret
    25. Kaliforniyum zanlıları adli kontrol..
    26. (ÖZEL) Pes doğrusu...Mezarlığın..
    27. Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar düştü..
    28. Serbest piyasada döviz açılış..
    29. Aranan şahıs uyuşturucu satarken..
    30. GÜNDEM / 18 Nisan 2019
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    Yıldırım ve İmamoğlu törende karşılaştı!
    Yıldırım ve İmamoğlu törende karşılaştı!