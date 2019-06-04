0553 313 94 23

Kaliforniyalı Müslümanlar Bayram sabahı bir araya geldi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde yaşayan Türk ve Amerikalı Müslümanlar Bayram namazında bir araya geldi.

04 Haziran 2019 Salı 23:56
Kaliforniyalı Müslümanlar Bayram sabahı bir araya geldi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde yaşayan Türk ve Amerikalı Müslümanlar Bayram namazında bir araya geldi.


ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Orange County ilçesince bulunan Boğaziçi Cami’nde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen cemaat önce caminin imamı Suat Tazegül tarafından yapılan sadaka ve önemi üzerine yapılan konuşmayı dinledikten hep beraber sonra bayram namazını kıldı.


Çocuklardan, yaşlılara hep beraber namazını kılan cemaat daha sonra camı ve gönüllüler tarafından hazırlanan bayram kahvaltısını yiyen cemaat daha sonra toplu olarak bayramlaştı. Bayramlaşma esnasında gelen çocuklara geleneksel olarak şeker ve harçlık da verildi.


Los Angeles Boğaziçi Cami’nin İmamı Suat Tazegül yaptığı açıklamada, “Ramazan Bayramı dolayısıyla Los Angeles’ta bütün Müslüman kardeşlerimizle beraber bayram namazını eda ettik. Buna vesile olan bütün insanlara teşekkür ediyoruz, onlara dua ediyoruz” diyerek özellikle Müslüman olmayan toplumun çoğunlukta bulunduğu yabancı bir ülkede bayram namazını hep beraber kılmanın değerli olduğunu ifade etti.


“Kendi dinimizi farklı bir dinin yoğun bulunduğu bir yerde böyle özgürce yaşayabilmek çok çok önemli” diyerek bu Ramazan ayında Türkiye’de olduğu gibi iftar çadırları açtıklarını söyledi. Tazegül ayrıca Türkiye’de bulunan tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladı.


Bayramlaşmak için camide bulunan Türk Amerikan Ticaret Odası (WATCH-US) başkanı Ahmet Önerbay’da 18 yıldır ABD’de bulunduğunu ifade ederek, “Burada, gurbette hep beraber olmak, bayram kutlamak, bayram namazı kılıp, sonra hep beraber kahvaltı yapmak gerçekten bizim için çok farklı. Bu senede bunu hep beraber yaşamak bizim için çok sevindirici ve gururlandırıcı” diye konuştu.


Bayram kutlamasına gelenlerin bir kısmı camiden ayrıldıktan sonra yakınlarda bulunan Müslüman mezarlığına güderek hayatını kaybetmiş Müslümanlar için dua okudu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 23:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    1. Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    3. Samsu'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4..
    4. Koalisyon güçleri Hudeyde yakınında..
    5. Hem ucuz hem doğal: Ev yapımı ıslak..
    6. Antalya’da zincirleme kaza: 9 yaralı
    7. DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye..
    8. HDP'li isim görevden uzaklaştırıldı
    9. Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 4..
    10. Kaymakam sürücülerle hem bayramlaştı..
    11. Trump'tan "edepsiz" açıklaması
    12. Mansur Yavaş PKK'ya övgüler düzen..
    13. Sivas’ta trafik kazası 9 yaralı
    14. Sivas'ta sağanak
    15. Sudan'da ölü sayısı 40'a yükseldi
    16. Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
    17. Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
    18. Tüm aile bu tarife bayılacak: Pratik..
    19. Hindistan'da Nipah virüsü salgını
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 5 Haziran 2019
    21. Ardahan’da feci kaza: 6 yaralı
    22. Kaliforniyalı Müslümanlar Bayram..
    23. Sinop’a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    24. Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'te..
    25. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4..
    26. FETÖ şüphelilerinin tekneyle..
    27. Abdullah Avcı'nın transfer listesi..
    28. Aktör Gérard Depardieu’ye yöneltilen..
    29. Ablasını arayıp 25 metrelik..
    30. Netanyahu: Bazı Arap ve İslam ülkeleri..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    FETÖ'den Ekrem İmamoğlu'na uyarı
    FETÖ'den Ekrem İmamoğlu'na uyarı
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü dışarıda hırsızlık ve ötesi’
    İran ABD'ye şartını açıkladı! "Diyaloğun başlaması için..."
    İran ABD'ye şartını açıkladı! "Diyaloğun başlaması için..."