Kaliforniya’da Kovid-19 önlemleri nedeniyle halk sokağa döküldü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde vali Gavin Newsom tarafından getirilen Kovid-19 kısıtlamaları Huntington Beach şehrinde protesto edildi.

"Kaliforniya valisi hain ve teröristtir"

Virüse karşı önlem olarak her gün binlerce kişinin akın ettiği plajları kapatan vali Newsom özellikle Trump destekçileri tarafından “hain ve terörist” olarak tanımlandı.

Gösteriler sırasında Trump’ın önümüzdeki seçilmesi lehinde sloganlar atıldı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve polis helikopteri gözetimi altında yürütülen gösterilerde gerilim yaşanmadı.

Göstericiler "para yok, iş yok", "bana baskı yapma" yazılı pankartlarla protestolarını dile getirdiler.

Vali Newsom göstericilerin bakış açısını anladığını fakat elde ettikleri bilgilere ve kanıtlara göre hareket ettiğini ifade etti. Newsom, dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Amerika 3. dünya ülkesidir

Ayrıca vatandaşlar Amerikayı, Gucci kemer takmış üçüncü dünya ülkesi olarak tanımladı.