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Korona Virüs

Kaliforniya’da Kovid-19 önlemleri nedeniyle halk sokağa döküldü

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Huntington Beach şehrinde toplanan yaklaşık 3 bin kişi, eyalet valisi tarafından 'evde kal' kapsamında getirilen Kovid-19 kısıtlamalarına tahammül edemeyince isyan edip sokağa döküldüler.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 14:44:00 -
Kaliforniya’da Kovid-19 önlemleri nedeniyle halk sokağa döküldü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde vali Gavin Newsom tarafından getirilen Kovid-19 kısıtlamaları Huntington Beach şehrinde protesto edildi.

"Kaliforniya valisi hain ve teröristtir"

Virüse karşı önlem olarak her gün binlerce kişinin akın ettiği plajları kapatan vali Newsom özellikle Trump destekçileri tarafından “hain ve terörist” olarak tanımlandı.

Gösteriler sırasında Trump’ın önümüzdeki seçilmesi lehinde sloganlar atıldı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve polis helikopteri gözetimi altında yürütülen gösterilerde gerilim yaşanmadı.

Göstericiler "para yok, iş yok", "bana baskı yapma" yazılı pankartlarla protestolarını dile getirdiler.

Vali Newsom göstericilerin bakış açısını anladığını fakat elde ettikleri bilgilere ve kanıtlara göre hareket ettiğini ifade etti. Newsom, dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. 

Amerika 3. dünya ülkesidir

Ayrıca vatandaşlar Amerikayı, Gucci kemer takmış üçüncü dünya ülkesi olarak tanımladı.

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Yorumlar

yalan mı

her gün aynı haber, avrupa amerika battı, şurası bizi kıskandı, biz buyuz, gücümüzü gösterdik
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Can Ç

Bayram edelim.
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