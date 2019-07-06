Kaliforniya’da deprem sonrası yangın ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 7.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğünde deprem, Ridgecrest kentinde bulunan bir karavan otoparkında yangın çıkmasına sebep oldu.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz saatlerde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı sarsıntıların devam ederken eyaletteki Ridgecrest şehrinde deprem nedeniyle yangın çıktı. Karavan otoparkında çıkan yanında ağır maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olmadığı belirlendi. Yangının meydana gelmesiyle çevredeki esnaf, otoparkta yaşayan insanların yardımına koşarak uyuyanları uyandırıp, bölgeyi tahliye etti.

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