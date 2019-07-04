Kaliforniya’da 6.4 büyüklüğünde deprem ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güney kısmında 6.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güney kısmında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu Kaliforniya eyaletinin güney kısmında, Ridgecrest kenti yakınlarında yerel saatle 10.30’da 6.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini aktardı. Los Angeles kentinde de hissedilen deprem sonrası küçük artçı sarsıntıların da meydana geldiği belirtilirken deprem sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi.

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