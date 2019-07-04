Kaliforniya’da 6.4 büyüklüğünde deprem ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 6.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güney Kaliforniya’da meydana gelen deprem yerel saatle 10.30’da kaydedildi.

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