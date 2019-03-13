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Kaliforniya Valisi idam cezalarını durdurdu

ABD’de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, idam cezalarını durdurma kararı aldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:19
Kaliforniya Valisi idam cezalarını durdurdu

ABD’de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, idam cezalarını durdurma kararı aldı.


ABD’de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, seçim vaadini yerine getirmek amacıyla idam cezalarını durdurma kararı alarak 737 mahkumun idam cezasını süresiz olarak erteledi. ABD medyası, idam cezasını "temel değerlerle tutarsız" olarak değerlendiren valinin söz konusu kararnameyi bugün imzalaması beklendiğini duyurdu. Kararla, 737 mahkumun idam cezası da süresiz olarak ertelenirken, mahkumlar serbest bırakılmayacak. Vali açıklamasında, “Hükümeti, halkına taammüden ve ayrımcı bir şekilde halkını infaz ediyorsa, medeni bir toplumun dünya lideri olma iddiasında bulunabileceğine inanmıyorum” ifadelerini kullandı.


Kaliforniya 2006 yılından bu yana idam cezalarını yerine getirmezken, eyalette idam cezalarına ilişkin bir dizi dava görülüyor. Ocak ayında göreve gelen Vali Newsom’ın seçim dönemindeki kampanya vaatleri arasında idam cezasının yerine getirilmemesi yer alıyordu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:19
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