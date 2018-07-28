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Kalifornia'da 37 bin kişi tahliye edildi

ABD'nin Kalifornia eyaletinde pazartesi günü başlayan ve kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 37 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:12
Kalifornia'da 37 bin kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde pazartesi günü başlayan ve kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle 37 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Shasta bölgesindeki çalılık alanda pazartesi çıkan ve iki kişinin ölümüne neden olan yangının halen kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Alevlerin, Shasta, Keswick ve 90 binden fazla kişinin ikamet ettiği Redding bölgesinde büyümeye devam ettiği kaydedildi.

Şu ana kadar 500'den fazla yapının yandığı ve 37 bin kişinin de güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.

Pazartesi günü başlayan yangın yaklaşık 200 kilometrekarelik alanda etkili olmaya devam ediyor.

Çalışmalara yangın söndürme uçaklarının da dahil olduğu kaydedildi.

Bölgede acil durum uyarısı devam ediyor. 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:12
  1. ABD
  2. yangın
  3. Kaliforniya eyaleti
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