İşsizlik oranının yüksek olduğu ilde çalıştıracak kalifiye eleman bulmakta zorlandığını belirten tekstil firması sahibi Yusuf Delibaşı; “Normal işçi sayısı 80 kişi, ama imkânlarım bu sayıyı 120’ye çıkarmaya müsait olmasına rağmen 55 işçiyle çalışıyorum. Siparişleri yetiştiremiyorum. Acil elemana ihtiyacım var” dedi. Yozgat'ın Sorgun ilçesi Doğankent beldesinde 4 ülkeye ihracat yapan tekstil tesislerinde kalifiye eleman sıkıntısı yaşanıyor. Firma Sahibi Yusuf Delibaşı 40 yıldır İstanbul'da tekstil üzerine çalıştığını, birçok ünlü firmaya gömlek ve kot üretimi yaptığını belirterek, ''Uzun süredir Doğankent'te, daha öncesinde ise Akdağmadeni'nde kot üzerine üretim yapıyorum ancak, işsizlik oranının yüksek olduğu ilde çalıştıracak kalifiye eleman bulmakta zorlanıyorum'' dedi. Kendi memleketi olan Yozgat'ta üretim yaparak istihdam oluşturmak istediğini, ancak bütün çabalarına ve reklamlarına rağmen bir türlü istediği işçi sayısına ulaşamadığına dikkat çeken Delibaşı, şöyle konuştu: ''Kendi memleketimde bir şeyler üretip, istihdam sağlamak için beldemizde kot pantolon üzerine tekstil fabrikası kurdum. Normal işçi kapasitem 80 kişi. Ancak imkânlarım bu işçi sayısını 120'ye çıkarmaya uygun. Ne yazık ki şu an en az 80 işçiye ihtiyacım olmasına rağmen 55 işçiyle çalışıyorum, fazla mesai yaptıramıyoruz. Yani üretmem gerekenden az pantolon üretiyorum. Siparişleri yetiştiremiyorum. İşlerim oldukça yoğun. Fabrikamızda ürettiğimiz kot pantolonları Fransa, Rusya, İtalya ve Arap ülkelerine ihraç ediyoruz. Sürekli ilanlar veriyorum, her tarafa duyurular asıyorum, el ilanları dağıtıyorum ancak yine de işçi bulamıyorum. Bu memlekette iş bulamamaktan yakınan insanlar bu ilanları görmüyor mu? Servisimiz, sigortamız, yemeğimiz var. Bütün bunlara rağmen eleman bulamamak gerçekten çok enteresan. Biz İstanbul'da dahi bu kadar eleman sıkıntısı çekmedik.'' Günlük kapasitelerinin 700 pantolon üzerinde olduğunu belirten Delibaşı, istenilen sayıda eleman bulunması durumunda bu sayının 2 binlere çıkabileceğini, halk eğitim merkezlerinden de kalifiye elemanla ilgili yardım ve destek talebinde bulunduğunu anlattı. Yusuf Delibaşı, işi yeni öğrenecek işçilere 3 ay eğitim verebileceklerini, ardından yeteneğini kanıtlayanların sürekli olarak işe alınacaklarının da altını çizdi.