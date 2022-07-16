Kalidou Koulibaly kimdir, kaç yaşında, nereli? Kalidou Koulibaly hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Kalidou Koulibaly'yi transfer etti. Chelsea, 31 yaşındaki Koulibaly ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Chelsea, son 8 sezonda İtalya'nın Napoli takımıyla 317 maça çıkan ve 14 gol atan Koulibaly için 34 milyon sterlin bonservis ödedi.

Kalidou Koulibaly kimdir?

Kalidou Koulibaly, 20 Haziran 1991 tarihinde Saint-Dié-des-Vosges, Fransa'da doğdu. Serie A takımlarından SSC Napoli'da forma giyen ve stoper mevkiinde görev yapan futbolcudur. Senegal millî futbol takımının kaptanıdır. 2019'da The Guardian''ın "En İyi 100 Erkek Futbolcu" listesinde, en iyi üçüncü stoper olarak yer aldı. Kariyerinin ilk profesyonel resmi maçına 2010-11 sezonunda, 20 Ağustos 2010 tarihinde Metz forması ile Ligue 2'de çıkmıştır. Aynı sezon 19 lig maçına çıkıp 1 gol atmıştır.

2011-12 sezonunda 22 tanesi ligde olmak üzere 23 resmi maça çıkmıştır. Ayrıca 2 Aralık 2011 tarihinde Monaco'ya karşı oynadığı maçta ilk defa kaptan olarak sahaya çıkmıştır. 1 Temmuz 2012'de 1.30 milyon € karşılığında Genk'e transfer olmuştur. Oynadığı 2 sezonda 52 tanesi lig olmak üzere 92 resmi maça çıkmıştır. Ayrıca kariyerindeki ilk Avrupa Ligi maçına da Genk forması altında çıkmıştır.

1 Temmuz 2014'te 7.75 milyon € karşılığında Napoli'ye transfer olan Koulibaly halen bu takımda kariyerini sürdürmektedir. Alt yaş gruplarında Fransa'yı tercih etmiş ve 11 maça çıkmıştır. 5 Eylül 2015'te ise Senegal millî futbol takımı ile ilk maçına Namibya'ya karşı çıkmıştır. Senegal ile toplamda 35 millî maça çıkmıştır.