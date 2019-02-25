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Kalıcı makyaj kadınları mutlu ediyor

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, kalıcı makyajın kadınlara mutluluk verdiğini söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:10
Kalıcı makyaj kadınları mutlu ediyor

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, kalıcı makyajın kadınlara mutluluk verdiğini söyledi.


Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Kalıcı makyaj denilen şey artık sır değil. En eski dönemler olan buz devrinden tutun ki eski Mısır’a kadar uzanan bir tarihi var kalıcı makyajın. Amaç dönemden bu döneme en alta inildikçe hep aynı daha düzenli daha fresh ve güzel görünmek ve bu dönemimizde en önemli faktör olan zaman kavramı. Global dünyada kadınlar artık iş hayatının tam ortasında yer alıyor, bu durum da kadının kendi için özel zaman ayırıp görsel gereklilik ve isteklerini yerine getirmesini zorlaştırıyor işte bu noktada kalıcı makyaj kavramı sorunu çözüyor” dedi.


Kalıcı makyaj da esas olan durumun tamamen organik içerikli boyaların uygulama yapılacak bölgeye mikro iğneler ile kalıcı(belirli bir dönem)olarak yerleştirilmesi olduğunu ifade eden Güngen, “İşlemler derinin üst tabakasına uygulanıyor. Hem deri üst tabakasına hem de bölgeye uygulanan acı hissi azaltıcı ürünler ile ciltteki ağrı ve acı hissi de minimuma çekilmiştir. Kalıcı makyajın ciltte sabit kalma süresi de farklılık gösteriyor. Her kişinin cilt esnekliği, nem oranı, deri altı kan dolaşımı farklıdır kullanılan ilaç vb. maddeler bile cilt yapısını etkiler dolayısı ile kalıcılık süresi her ciltte farklılık gösterir. Kısaca uygulamaların cilt dokusuna hiçbir zararı olmayıp cilt kendini yeniledikçe deri altında parçalanan doğal içerikli boyalar yok olacaktır. Eğer uygulama doğru ve profesyonelce yapılırsa kişinin günlük hayatını kolaylaştıran ve aynaya baktığında mutlu olmasını sağlayan bu uygulamalar Neslim Güngen ve profesyonel ekibince sizin için en sağlıklı ve en kalitelisini ortaya çıkarılacaktır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:10
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