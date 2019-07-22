Kalıcı konutlar için çalışma planı oluşturuldu

Düzce Belediyesi merkez nüfusunun büyük bölümünü bünyesinde barındıran Kalıcı Konutlar Bölgesinde köklü bir çalışma yapmaya hazırlandı.

Düzce Belediyesi Kalıcı Konutlar Bölgesinde tüm eksikliklerin ve ihtiyaçların giderileceği bir çalışma planı hazırladı. Yaşam alanlarından oluşan yaklaşık 330 Hektarlık kalıcı Konutlar Bölgesinde vatandaşların talep ve şikâyetleri de dikkate alınarak bir rapor hazırlandı.

Başkan Faruk Özlü’nün kalıcı Konutlar Mahalle muhtarları ile yaptığı toplantıda “Gereken yapılacak” açıklamasının ardından ilgili birim müdürleri ve Kalıcı Konutlar bölgesi muhtarları ile konu hakkında toplantı yapan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, yaşam alanlarının yoğunluğu dikkate alınarak insan odaklı projelere öncelik verileceğini belirtti.

Kalıcı Konutlar bölgesinde yetkililerle tespit çalışması yapan Kasapoğlu konu hakkında kısa bir açıklama yaparak “Kalıcı Konutlar için iş planı oluşturduk. Bu bölgenin fiziki ihtiyaçlarını belirleme ve giderme konusunda projeler hazırlıyoruz. Fen İşleri, Park Bahçe ve Su Kanalizasyon müdürlüklerimizin koordine şekilde çalışacağı bir iş olacak. Caddelerdeki kasis eksikleri, bağlantı yolu ve devamı ile durak eksikleri giderilecek. Belediyemizin bazı birimlerinin de bölgeye taşınması noktasında çalışmalara hız verdik. Tüm bu çalışmalar için yalnızca bu bölgeye özel ekip tahsis edeceğiz. İncelememizde bu ihtiyaçların büyük kısmını belirledik. Kaldırım, yol, durak, park bu bölgenin hiçbir eksiği kalmayacak” şeklinde konuştu.