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Kaleseramik'e ÇEVKO'dan tasarruf ödülü

Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik:- "Tasarımdan üretime attığımız her adımda çevreci çözümler geliştirerek gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyoruz"

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:27
Kaleseramik'e ÇEVKO'dan tasarruf ödülü

İSTANBUL (AA) - Kaleseramik, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından verilen "2018 Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri"nde "Ahşap Ambalaj Malzemelerinde Tasarruf" projesiyle ödüle layık görüldü.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, ÇEVKO tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, törenle sahiplerini buldu.

Türkiye seramik sektörünün öncü kuruluşu Kaleseramik, Granit Fabrikası Ambalaj ve Bakımlar Bölümü ile Yatırımlar ve Proje Bölümü'nün geliştirdiği "Ahşap Ambalaj Malzemelerinde Tasarruf" projesiyle, "Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları" kategorisinde ödül kazandı.

Kaleseramik adına ödülü, İkincil Üretimler Yöneticisi Burak Çakır ile Ambalaj Ünite Sorumlusu Resul Şen aldı.

Kaleseramik çatısı altında geliştirilen projeyle, ahşap sandık paletlerdeki tasarım değiştirilerek yüzde 55 daha az ağaç kullanılması sağlandı. Yeni tasarımla birlikte bir çam ağacının ortalama yetişme süresinin 15 yıl olduğu düşünüldüğünde, ağaç kazanımıyla yıllık ortalama 978 ton oksijen de çevreye kazandırılıyor. Ayrıca, bir seferde ortalama yüzde 18 daha fazla ürün taşınması sonucu bu nakil sırasındaki karbon emisyonunun düşürülmesine de katkı sağlanıyor.


- "Daha az su ve enerji harcamayı hedefliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, çevreci yeni çözümlerle, tasarımdan üretime atılan her adımda daha az su ve daha az enerji harcamayı hedeflediklerini bildirdi.

Enerji ve çevre ile ilgili sorumluluklarının farkında olduklarını aktaran Gedik, bu bilinçle yeni bir iş modeli benimsediklerini ve tüm faaliyetlerine bütünsel bir bakış açısıyla yaklaştıklarını kaydetti.

Gedik, "Bu bakış açımızın merkezine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik kavramıyla kaynakların gelecek nesillere azalmadan, tam tersine geliştirilerek aktarılmasını amaçlıyoruz. Tasarımdan üretime attığımız her adımda çevreci çözümler geliştirerek gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:27
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