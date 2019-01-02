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Kaleseramik, 2019'un ilk ihracatını yaptı

Yılın ilk ihracatını Kanada, İngiltere, Fransa, Dubai ve Pakistan'a gerçekleştiren Kaleseramik, ilk yurt içi sevkiyatını da Ankara, Adana, Kayseri, İzmir, Trabzon, Konya ve Diyarbakır'a yaptı- Kaleseramik Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal:- "Büyüme alanımızı ihracat olarak belirledik"

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:29
Kaleseramik, 2019'un ilk ihracatını yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye seramik sektörünün öncü kuruluşlarından Kaleseramik, yılın ilk ihracatını Kanada, İngiltere, Fransa, Dubai ve Pakistan'a gerçekleştirdi.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan Kaleseramik fabrikasında, yılın ilk ihracatı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene Kaleseramik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal, Kalenakliyat Genel Müdürü Ahmet Sert, Kaleseramik Tedarik Zinciri Direktörü Ali Paker, fabrika yöneticileri, çalışanlar ve sürücüler katıldı.

Törenin ardından seramik karo yüklü tırlar yola çıktı. Yılın ilk ihracatını Kanada, İngiltere, Fransa, Dubai ve Pakistan’a gerçekleştiren Kaleseramik, ilk yurt içi sevkiyatını da Ankara, Adana, Kayseri, İzmir, Trabzon, Konya ve Diyarbakır’a yaptı.


- "Ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal, Kaleseramik'in, 1962 yılında Türkiye'nin ilk seramik duvar karosunu ihraç eden firması olduğunu belirterek, "Bugün tek alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik fabrikalarından birine sahip Kaleseramik olarak, 2017 yılında 52,1 milyon metrekare yer ve duvar karosu ile granit seramik üretimi gerçekleştirdik. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 5'inci, dünyanın 17'nci seramik karo üreticisiyiz. Seramik kaplama malzemelerinde en yakın rakibimizin iki katına yakın bir pazar payı ile liderliğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bünyesinde Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo ile İtalyan markaları Edilcuoghi ve Edilgres'i bulunduran Kaleseramik olarak, en fazla ürün sevkiyatını İngiltere, Kanada, Fransa ülkelerine yaptıklarını aktaran Soysal, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye seramik sektörünün açık ara ihracat lideriyiz ve büyüme alanımızı ihracat olarak belirledik. Ülke olarak içinde bulunduğumuz koşullara rağmen global pazardaki payımızı daha da artırarak 2019 yılında ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Yüksek teknolojiye sahip yeni yatırımlarla ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimizi Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Bugün küresel pazarın en büyük seramik üreticisi Çin'e, dünyanın en ince, en büyük ve esnek seramiklerinden Kalesinterflex'i satıyoruz. Bu örnek Kaleseramik'in rekabette nasıl ayrıştığını da gösteriyor. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımızın sağladığı avantajla verimliliğe daha çok odaklanacağız ve kendi süreçlerimizi daha iyi, daha rekabetçi tutmak için maksimum çabayı göstereceğiz."

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:29
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