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Kalekondular şaşırtıyor

UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan tarihi Sinop Kalesi’ne yıllar önce yapılan "kalekondular" görenleri şaşırtıyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:01
Kalekondular şaşırtıyor

UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan tarihi Sinop Kalesi’ne yıllar önce yapılan "kalekondular" görenleri şaşırtıyor.


Sinop’ta, tarihi kalenin üzerine inşa edilen ve tapuları bulunduğu için yıkılamayan deniz manzaralı kalekonduların kamulaştırma bedeli her geçen yıl artıyor. Milattan önce 7’nci yüzyılda şehri korumak amacıyla göçmenler tarafından inşa edildiği düşünülen, 370 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğindeki tarihi kalenin surları, geçmişin izlerinin yanı sıra halk arasında "kalekondu" olarak bilinen evlerin yükünü de taşıyor. Tarihi kalenin surları üzerine inşa edilen ve her birinin tapusu bulunan kalekondular, kamulaştırma bedelleri ödenemediği için yıkılamıyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Alan Yönetimi Danışma Kurulu Başkanı Cemalettin Kaya, “Sinop’ta bundan önce bütün yapılar o kale duvarlarının bir kenarını yani dört duvarın bir duvarını kale duvarına yaslayan bir yığın yapı vardı. Hala var. Devlet binaları bile öyleydi. Devlet bir duvarı imkansızlık nedeniyle insanlar kale duvarlarını her zaman bir mekan olarak kullanmışlardır. İç ve dışta. Gerek konut olarak gerekse işletme olarak burada bir yığın depolar, iş yerleri, bu limanın antipoları hep kalelerin duvarları yaslanarak yapılmıştır. Bizim şimdiki adıyla Sebahattin Ali Sokağı’nın o cephesindeki o yol Sinop antik kanalıdır. İki denizi birleştiren bir antik kanal vardır. Saat Kulesi’nin önünde dev gibi bir özel idare binası vardı. Tam kalenin üzerine yapılmış. Bütün bunlar varken vatandaşların o evlerini eleştirmeyelim. Onlar ihtiyaçtan, binaen yapmışlar. Hoş yaşadıkları yerden de kendileri de pek memnun değil. Zaman içerisinde günümüzde de eğer, Sinop’un yeni imar planıyla batıya açılırsa insanlar mekan seçerken hayatlarını, canlarını, sağlıklarını koruyacak şekilde mekan seçerler. Bugün bu coğrafyadaki sağlıktan çok daha sağlıklı ortamlarda batıda sunulduğu zaman ister, istemez buralar boşalacak. Kendiliğinden düzelecek. Radikal kararlarla değil. Sinop kendi kimliğine iyi bir imar planıyla, batıya açılan bir imar planıyla kendiliğinden düzelecek. Kendiliğinden değer kazanacak. Bütün bu mekanlarda turistik mekan olarak, Sinopumuza hizmet verecek. Katma değer oluşturacak" dedi.


Zonguldak’tan Sinop’a gelen Adnan Topçu ise “Aslında bu konutların hiç olmaması lazım. Kalelerin orijinalleri hiç bozulmaması lazımdı. Bir tek burada değil. Her yerde var. İstanbul’da da var. Bütün tarihi eserlere böyle dibine kadar girilmiş, işgal edilmiş. Zamanında göz yumulmuş ama bundan sonra ne tür bir düzenleme yapabilirler? Yapabilirlerse işin içinden çıkabilirlerse çok iyi olur" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:01
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